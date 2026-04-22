JeuxActuJeuxActu.com

Razer Atlas Pro : un tapis de souris en verre ultra fin pour 140€ !

Razer Atlas Pro : un tapis de souris en verre ultra fin pour 140€ !

Razer sort un nouveau tapis de souris de verre, répondant au nom de Razer Atlas Pro, et cette fois-ci, ils ont tout misé surtout sur un détail très précis : l’épaisseur, ou plutôt l’absence d’épaisseur. Avec 1,9 mm, ils passent sous la barre des 2 mm, ce qui est assez rare pour un tapis fabriqué en verre, sachant que le tout intègre une base en caoutchouc associée à une couche de verre ultrafine de seulement 1,1 mm. L’idée, c’est d’avoir une sensation d'être posé carrément sur le bureau, avec une position du poignet un peu plus naturelle et des mouvements plus fluides. Dit autrement, ça ne change pas tout, mais ça peut jouer sur le confort, surtout si tu passes des heures dessus.

Le tapis garde une fabrication assez classique sur le fond : une plaque de verre trempé (très fine) posée sur une base en caoutchouc pour éviter que ça bouge. Razer avait déjà fait ça avec le premier Atlas, mais ici ils affinent le tout au maximum. En jeu, on est sur ce qu’on attend d’un tapis en verre, donc ça glisse vite, très vite même. C’est un objet clairement pensé pour ceux qui jouent avec des mouvements larges et qui veulent un truc propre et précis, notamment en FPS. Pour éviter les soucis de capteur, la surface est micro-texturée, histoire que la souris accroche quand même un minimum. Razer met aussi en avant la solidité : surface résistante aux rayures, nettoyage facile, etc. Rien de très surprenant mais c’est toujours bon à prendre.

Razer

 

Le reste, c’est du détail mais ça compte : bords arrondis pour le confort, format assez large (500 x 400 mm), base antidérapante sur toute la surface. En gros, ce nouveau modèle du Razer Atlas Pro ne change pas radicalement la formule, mais il essaie de la peaufiner là où ça fait sens. Le prix en revanche risque de tiquer un peu plus, puisqu'il est demandé 140€ en caisse.

Razer

Razer

Razer

Razer

Razer

Razer


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mercredi 22 avril 2026
9:14


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

Razer Hammerhead V3 HyperSpeed, des écouteurs gaming à ultra faible latence et Bluetooth 6.0 Razer vient de dévoiler sa nouvelle génération d’écouteurs gaming, répondant au nom de Razer Hammerhead V3 HyperSpeed. Il s'agit évidemment du nouveau modèle 2026. 10/04/2026, 11:22
Razer Huntsman Signature Edition : un clavier gaming de luxe à 500€, tous les détails Chez Razer, on est toujours force de proposition quand il est question d'innover, ou du moins se faire remarquer et aujourd'hui, le fabrican singapourien s’aventure sur le terrain du luxe technologique avec le Huntsman Signature. 19/02/2026, 18:23

BlackShark V3 Xbox : Razer mise sur le blanc pour moderniser son casque compétitif 16/02/2026, 11:04
Razer Kiyo Pro Ultra : une webcam avec un capteur digne d'un réflex, voici toutes ses spécificités 05/01/2023, 19:36
Test Razer Barracuda Pro : le mariage parfait entre gaming et lifestyle ! 18/11/2022, 15:45
Test Razer Barracuda X (2022) : gaming et lifestyle, le joli mariage 22/09/2022, 15:47


Razer
Razer

à ne pas manquer
voir la vidéo J'ai vu Retour à SILENT HILL : Christophe Gans m’explique ses choix (+ Project Zero, Rahan) voir la vidéo
J'ai vu Retour à SILENT HILL : Christophe Gans m’explique ses choix (+ Project Zero, Rahan)

Les vidéos
 
Razer : voici les nouveaux casques Barracuda, mélange entre lifestyle et gaming
Razer Leviathan V2 : une barre de son THX RGB équipée d'un caisson de bas Razer Leviathan V2 : une barre de son THX Chroma RGB équipée d'un caisson de basse
Razer : le masque anti-COVID RGB va être commercialisé, en bêta-test Razer : le masque anti-COVID Chroma RGB va être commercialisé, il entre en phase de bêta-test
Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres News