Razer Atlas Pro : un tapis de souris en verre ultra fin pour 140€ !

Razer sort un nouveau tapis de souris de verre, répondant au nom de Razer Atlas Pro, et cette fois-ci, ils ont tout misé surtout sur un détail très précis : l’épaisseur, ou plutôt l’absence d’épaisseur. Avec 1,9 mm, ils passent sous la barre des 2 mm, ce qui est assez rare pour un tapis fabriqué en verre, sachant que le tout intègre une base en caoutchouc associée à une couche de verre ultrafine de seulement 1,1 mm. L’idée, c’est d’avoir une sensation d'être posé carrément sur le bureau, avec une position du poignet un peu plus naturelle et des mouvements plus fluides. Dit autrement, ça ne change pas tout, mais ça peut jouer sur le confort, surtout si tu passes des heures dessus.



Le tapis garde une fabrication assez classique sur le fond : une plaque de verre trempé (très fine) posée sur une base en caoutchouc pour éviter que ça bouge. Razer avait déjà fait ça avec le premier Atlas, mais ici ils affinent le tout au maximum. En jeu, on est sur ce qu’on attend d’un tapis en verre, donc ça glisse vite, très vite même. C’est un objet clairement pensé pour ceux qui jouent avec des mouvements larges et qui veulent un truc propre et précis, notamment en FPS. Pour éviter les soucis de capteur, la surface est micro-texturée, histoire que la souris accroche quand même un minimum. Razer met aussi en avant la solidité : surface résistante aux rayures, nettoyage facile, etc. Rien de très surprenant mais c’est toujours bon à prendre.





Le reste, c’est du détail mais ça compte : bords arrondis pour le confort, format assez large (500 x 400 mm), base antidérapante sur toute la surface. En gros, ce nouveau modèle du Razer Atlas Pro ne change pas radicalement la formule, mais il essaie de la peaufiner là où ça fait sens. Le prix en revanche risque de tiquer un peu plus, puisqu'il est demandé 140€ en caisse.























