PS5 / Xbox Series X : pour l'instant, Ubisoft ne compte pas augmenter le prix de ses jeux

Ubisoft wouldn't answer when asked about next-gen pricing after this fall. "We are concentrating on the Christmas releases. We have decided those games will be launched at " — Jason Schreier (@jasonschreier) 22 juillet 2020

"

, avait-il déclaré sur Twitter au début du mois

.

" Pour Shawn Layden, ex-ponte de l'écurie PlayStation, c'est plutôt du côté des coûts de développement qu'il faut regarder. " Au lieu de passer cinq ans à faire un jeu de 80 heures, à quoi ressemblerait trois ans pour un titre de 15 heures ? , s'est-il demandé récemment. Quels en seraient les coûts ? Serait-ce une expérience complète ? Personnellement, en tant que joueur avec un peu plus d'expérience maintenant, je saluerais le retour des jeux de 12 à 15 heures. "



Quant au patron de la branche Xbox, Phil Spencer, il n'a donné aucune indication sur la politique tarifaire que compte appliquer Microsoft sur Xbox Series X. " En tant qu'industrie, nous avons la liberté de vendre nos produits au prix que l'on souhaite, et ce sont ensuite les consommateurs qui décideront celui qui leur semble le plus juste , a-t-il confié. Je n'ai rien contre ceux qui comptent fixer un nouveau prix pour leurs jeux, parce que je suis conscient que chacun prend des décisions en fonction de ses impératifs. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, les joueurs n'ont jamais eu autant le choix. Au final, je sais que c'est le consommateur qui décide du prix, et c'est un système auquel je fais confiance. "

Si 2K Games a fait savoir que NBA 2K21 coûtera plus cher sur les consoles next-gen (75€) que sur les machines actuelles (70€), ça ne sera pas le cas d'Ubisoft. En effet, comme le rapporte Jason Schreier (Bloomberg) sur Twitter, l'éditeur français a indiqué lors d'une conférence téléphonique concernant son premier trimestre fiscal de l'exercice 2020-2021, que ses jeux qui sortiront cet automne (dont Assassin's Creed Valhalla et Watch Dogs Legion) seront vendus au même tarif sur Xbox Series X et PS5. Une excellente nouvelle pour les joueurs qu'il convient de relativiser, car le groupe d'Yves Guillemot a botté en touche quand il a été interrogé sur l'après. "Actuellement, nous nous focalisons sur les sorties prévues pour Noël, a-t-il assuré. Nous avons décidé que ces jeux seront vendus 60$."Dernier, Cory Barlog (le réalisateur de GOD OF WAR) a fait savoir qu'il n'était pas contre une hausse du prix des jeux next-gen.Le prix des jeux doit absolument augmenterJe préfère ça aux microtransactions à cause desquelles certains jeux sont devenus de véritables pompes à fric.