Pokémon Ecarlate & Violet : un nouveau trailer avec Ed Sheeran

On le sait, pour Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, Nintendo s'est associé avec le chanteur Ed Sheeran pour promouvoir le jeu à l'international. Non seulement, l'artiste est un amoureux des créatures de Nintendo, mais en plus, son dernier morceau, Celestial, a été réalisé en prenant en compte le jeu vidéo. C'est aussi la raison pour laquelle le dernier trailer des jeux Pokémon Écarlate et Pokémon Violet a décidé à son tour de mettre en avant Ed Sheeran avec sa musique dédiée. On en profite pour rappeler que cet épisode sera un véritable monde ouvert, avec en sus un système de combat qui a évolué. Il sera possible de se balader dans la région de Paldea avec l'un de ses Pokémon à ses côtés, sachant qu'on pourra lui donner des ordres à tout moment, soit pour lui demander de ramasser des items, soit pour déclencher un combat.



La sortie de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet est attendue pour le 18 novembre prochain sur Nintendo Switch.