Pokémon Ecarlate & Violet : présentation de Toutombe, un Lhassa Apso avec une bougie

Puisqu'il n'arrivera pas avant la fin novembre, Pokémon Violet et Pokémon Ecarlate se donne la peine de se laisse approcher un peu plus. Aujourd'hui, Nintendo et The Pokémon Company nous invitent à faire connaissance avec un nouveau Pokémon de la région de Paldea. Il se nomme Toutombe, et c'est Pokémon Fantôchien. Avec ses airs de Lhassa Apso avec une bougie sur la tête, il est un chien paisible, qui est plutôt du genre à se reposer et à fuir la compagnie des autres animaux et celle des hommes également. Quand il se sent agressé, il n'hésite pas à pousser un cri terrifiant afin d'apeurer son prochain, mais sans aucune mauvaise intention. C'est d'ailleurs un chien qui cherche l'affection et dès lors qu'il a adopté quelqu'un, il est du genre à lui suivre à la trace. Voici ses caractéristiques :

Catégorie : Pokémon Fantôchien

Type : Spectre

Taille : 0,6 m

Poids : 35,0 kg

Talent : Ramassage