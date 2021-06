PlayStation VR : 7 jeux débarquent, dont une licence inédite et un FPS célèbre

Alors que les possesseurs de la PS5 attendent toujours des nouvelles du PlayStation VR 2, Sony vient d'annoncer officiellement que sept nouveaux jeux allaient arriver sur le casque de réalité virtuelle de la PS4. L'annonce a eu lieu lors du PS VR Spotlight, et le moins que l'on puisse dire, c'est que les titres font carrément envie.

- Arashi: Castles of Sin

Développé par le studio de Seattle Endeavor One (Halo Recruit), Arashi : Castles of Sin va nous faire incarner Kenshiro, un guerrier shinobi qui est le dernier survivant de la noble maison Arashi. Les chateaux de tout l'empire féodal du Japon ont été assailis par des une horde de bandits impitoyable appelés les Six Oni d'Iga. Accompagné de sa louve Haru, Kenshiro va devoir se venger des meurtriers de sa famille, tout en rétablissant la justice à travers l'archipel. Le jeu d'action/infiltration débarquera à l'été 2021.

- Puzzle Bobble 3D Vacation Odyssey

Développé par Survios (The Walking Dead Onslaught), ce nouvel opus de Puzzle Bobble aura donc droit à une version PS VR en plus de débarquer de manière plus classique sur PS4 et PS5. Comme toujours, le titre va faire chauffer vos méninges en vous proposant plusieurs casse-têtes désormais intégralement en 3D. On va donc pouvoir examiner les énigmes sous toutes les coutures en mettant à profit nos cervicales. Le jeu ne dispose pas encore de date de sortie précise, mais il arrivera dans le courant de l'année, c'est promis !

- Wind & Leaves

Ambiance écolo et relaxante pour le nouveau titre de Trebuchet (Prison Boss VR). Wind & Leaves va donc nous proposer de terraformer le monde dans lequel on se trouve afin d'empêcher un cataclysme. Pour que les terres stériles et arides grouillent de vie, on devra choisir les bonnes variétés en fonction de sols, et même faire des croisements entre plantes, afin de créer de nouvelles espèces qui pourront survivre dans les différents environnements qu'on rencontrera. Wind & Leaves débarquera le 27 juillet prochain sur PlayStation VR.

- After The Fall

Après le clame de Wind & Leaves, la tempête d'After The Fall. Les développeurs de Vertigo Games (Arizona SUnshine, Skysword) débarquent avec un FPS coop pour 4 joueurs qui débarque sur le PSVR, et qui sera cross-plateforme, afin de pouvoir dézinguer en VR avec ses pote PCistes. Dans ce jeu, on va crafter ses armes à feu pour ensuite débarasser un Los Angeles post-apo de la vermine zombie qui hante ses rues. Aucune date de sortie n'a filtré pour l'instant, mais on peut tout de même mater ce joli petit trailer pour patienter.

- Fracked

On continue dans le FPS, mais avec cette fois une production signée nDreams (Far Cry VR : Dive, Phantom Covert Ops) dont les graphismes devraient rappeler des souvenirs aux aficionados de la série Borderlands. L'action est au coeur du jeu via des déplacements hyper dynamiques, dont du ski, des ziplines ou encore de l'escalade afin de pouvoir faire un carnage avec un large arsenal. Le jeu se jouera uniquement via les manettes PS Move, et débarquera sur le PlayStation VR dès cet été.

- Wanderer

Voyage dans le temps et action sont au menu de ce nouveau jeu indé aux graphismes carrément léchés. Ce trip uchronique qui nous fait un peu penser à "We Happy Few" par certains aspects débarquera cet été sur PlayStation VR.

- Sniper Elite

Est-il encore besoin de présenter la célèbre saga de Rebellion dans laquelle le sergent Karl Fairburn et son fidèle Springfield mettent à genoux le troisième Reich ? Ce nouvel épisode spécialement taillé pour la VR (qui est développé avec Just Add Water et Coatsink), nous proposera une nouvelle aventure qu'on vivra à travers les yeux d'un partisan Italien qui prend le maquis avec sa fraterie afin de contrer le pouvoir du Duce. Là encore, les manettes PS Move seront mise à contribution afin de manière votre arme de la manière la plus réaliste qu'il soit, que ce soit pour chambrer une nouvelle munition dans votre fusil Carcano, ou pour recharger votre Sten. Sniper Elite VR débarquera le 8 juillet 2021.