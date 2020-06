Planet Coaster : le jeu de gestion retardé sur consoles... mais annoncé PS5 et Xbox Series X

Sorti en 2016 sur PC, Planet Coaster n'a pas encore dit son dernier mot et devait débarquer en novembre sur PlayStation 4 et Xbox One : malheureusement, la vie est pleine d'imprévus et pour une raison que l'on ignore - certains parlent du coronavirus, sans doute à raison - le déjanté jeu de gestion se voit finalement retardé aux fêtes de fin d'année, sans plus de précision.



Par contre, histoire de contrebalancer, Frontier Developments confirme l'arrivée du titre sur next-gen pour la même période : vous aurez donc le choix entre les machines actuelles ou la PS5 et la Xbox Series X et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. D'ailleurs, vous pourriez bien bénéficier d'une mise à niveau vers la version supérieure car même si les développeurs n'ont encore rien confirmé, ceux-ci nous demandent de patienter pour une possible officialisation.



Bref, Planet Coaster a beau être repoussé, c'est doute un mal pour un bien. Non ?