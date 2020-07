Planet Coaster : la version consoles se montre en vidéo, les développeurs prennent la parole

Planet Coaster : Édition Console refait surface à travers une toute nouvelle vidéo fraîchement mise en ligne par Frontier Developments. L'occasion pour Andrew Fletcher, le lead designer, de rappeler que passer du clavier/souris à la manette ne se fait pas en un claquement de doigts. "Il n'y a pas vraiment de règles établies concernant la manière dont vous contrôler ou interagissez avec un jeu pareil sur console, tout simplement parce qu'il n'y a pas de jeu similaire sur ces plateformes", explique-t-il. Pour sa part, la programmeuse Philippa Moore affirme que la volonté première des équipes était de proposer une expérience identique à celle sur PC, sans jamais retirer la moindre fonctionnalité.De son côté, le lead programmer Bradley Pollard affirme que les joueurs auront droit un nouveau mode de caméra grâce auquel ils pourront construire depuis les rails, ce qui permettra de se faire une première idée des montagnes russes tout en les bâtissant. L'autre volonté des développeurs a été de rendre le jeu suffisamment accessible pour séduire les néophytes, tout en conservant son niveau de complexité. L'interface a donc fait l'objet d'une refonte, et bénéficie même de fonctionnalités inédites offrant une meilleure cohérence entre les différents outils, dixit Andrew Fletcher.S'il sera possible de peaufiner l'esthétique de notre parc d'attractions, des plans seront disponibles pour ceux qui ne souhaitent pas s'éterniser dans les menus. On rappelle que Planet Coaster : Édition Console débarquera à la fin de cette année non seulement sur Xbox One et PS4, mais également sur PS5 et Xbox Series X.