Planet Coaster : un 2e carnet de développeur pour l'édition console, différentes façon de jouer

Planet Coaster : Édition Console se rappelle à notre bon souvenir à travers un second carnet de développeur diffusé par Frontier Developments. L'occasion pour les équipes d'expliquer qu'il existera différentes manières de jouer. Par exemple, il y a le mode "Carrière" qui sera entièrement doublé et permettra de gérer plusieurs parcs différents. Un tuto - propre à cette Edition Console - sera présent pour savoir comment créer son propre parc d'attractions.On nous parle également du mode "Bac à sable" avec lequel les joueurs pourront laisser libre cours à leur créativité, et donc bâtir le parc de leurs rêves en partant de zéro. Il y a aussi le mode "Défi" dont la difficulté peut désormais être ajusté à travers quatre niveaux. On nous précise que l'interface a été remaniée, que la configuration des commandes est différente avec la manette, et que le nouveau panneau d'aide permet de trouver plus facilement des informations sur un aspect précis du jeu.Même sur les consoles, une option permettra de jouer avec un clavier et une souris, et il est indiqué que ceux qui achèteront Planet Coaster : Édition Console sur PS4 et Xbox One pourront, ensuite, en profiter gratuitement sur Xbox Series X/S et PS5. La sortie du jeu est programmée pour la fin de cette année.