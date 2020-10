Pikmin 3 Deluxe : on a joué à la version Switch du jeu de Miyamoto, de la bonne nostalgie ?

Shigeru Miyamoto a plus d'une licence dans son sac. C'est ainsi qu'à l'E3 2008, le papa de Mario et Zelda annonçait le troisième épisode de la série Pikmin, qui devait initialement sortir sur Wii. Finalement c'est en 2013 et sur Wii U que cet opus verra le jour. Sept ans plus tard, les astronautes de la planète Koppaï atterrissent également sur Switch, à l'occasion d'une version Deluxe que nous avons déjà pu prendre en mains. L'occasion pour nous de découvrir les principales différences par rapport à la version Wii U, et de vous en faire part !





Avant tout, il convient de préciser que cette version Deluxe n'est ni un remaster ni un remake. En cherchant bien, on peut remarquer ici ou là une ou deux textures qui ont été changées (pas forcément pour le meilleur d'ailleurs), mais globalement les graphismes sont identiques à ceux d'origine. Heureusement, à défaut de proposer une technique irréprochable et actualisée, le jeu bénéficie d'une direction artistique qui tient encore la route et se montre aussi charmante que lisible. Les minuscules Pikmin mi-animaux mi-végétaux, les petits explorateurs de l'espace rondouillets, la végétation géante (il faut tout de même trois Pikmin pour porter une simple fraise), les créatures ennemies loufoques et les boss plus mignons que terrifiants participent à l'ambiance "feelgood" si chère à Nintendo. Mais qu'on ne s'y trompe pas, le gameplay reste tout de même évolué puisque nous avons affaire à de la stratégie en temps réel.







Aux commandes des explorateurs, il faut envoyer les nombreux Pikmin combattre la faune locale (ce qui permet de créer plus de Pikmin), ramasser des ressources (les fruits permettant de nourrir les astronautes durant la nuit) ou encore débloquer des passages afin de pouvoir accéder à des raccourcis. De plus, tout cela doit être réalisé sous la pression du temps qui passe, puisqu'on doit impérativement s'abriter lorsque la nuit tombe. Intéressant mais jamais trop compliqué, le jeu profite tout de même de cette version Deluxe pour nous proposer des niveaux de difficulté supplémentaires. Dorénavant, on a le choix entre trois modes différents (standard, difficile, super-piquant), chaque palier augmentant la puissance des créatures ennemies et raccourcissant la durée des journées. Mais la campagne cherche également à être plus accessible, puisqu'une fonctionnalité d'aide fait son apparition. Il suffit d'appuyer sur une touche pour que des conseils nous soient donnés et qu'un balisage GPS s'affiche en surimpression du terrain afin de nous guider jusqu'au prochain objectif.





RENCONTRES DU TROISIÈME PIKMIN





Une autre nouveauté concerne la "piklopédie", qui donne des informations sur les créatures rencontrées. Présente dans les deux premiers épisodes de la série, elle était étonnamment absente du troisième. Cette lacune est désormais comblée. Pikmin 3 Deluxe diffère également de la version Wii U pour tout ce qui concerne la carte et les différents menus, qui étaient auparavant déportés sur le GamePad de l'ancienne console. Tout cela s'affiche désormais en plein écran... et ce n'est pas plus mal ! Par ailleurs, la campagne peut maintenant être effectuée en coop local si on le souhaite. Le système est extrêmement souple puisqu'un deuxième joueur peut se joindre à la partie à tout moment, l'affichage basculant alors automatiquement en écran partagé. Enfin, la dernière grosse nouveauté de ce portage concerne la présence de deux histoires annexes, qui se déroulent parallèlement à l'histoire principale, regroupent différentes nouvelles missions, et mettent en vedette Olimar et Louie, les héros des deux premiers épisodes de la série. Ca ne se refuse pas ! Le jeu propose donc un contenu assez conséquent puisque les missions de défis et le mode Duel Bingo de la version Wii U sont également de la partie. D'ailleurs les premières semblent regrouper tous les contenus téléchargeables qui avaient été mis en vente sur Wii U.