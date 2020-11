Test Pikmin 3 Deluxe : un bon portage sur Switch, mais qui va vous coûter cher !

Le Test





La planète Koppaï ayant épuisé ses réserves de nourriture, des explorateurs sont envoyés dans l'espace à la recherche de nouvelles ressources. C'est ainsi que le Capitaine Charlie, l'ingénieur Alph et l'espiègle Mlle Brittany (plus obsédée par la nourriture que par le bien-être de ses collègues) atterrissent, ou plutôt s'écrasent, sur la planète PNF-404. Ils découvrent alors un monde étrange, où pullulent les fruits géants et les minuscules Pikmin. Ces créatures à la fois animales et végétales ont l'avantage de se regrouper autour de vous au moindre coup de sifflet. Elles peuvent ensuite être envoyées à l'assaut de la faune ou de la flore locale, afin de récolter des éléments qui permettront de faire naître/pousser encore plus de Pikmin. Ces derniers existent d'ailleurs en différents coloris. Les rouges sont costauds et résistants au feu, les jaunes adorent l'électricité, les bleus savent nager, les noirs peuvent briser les cristaux et le verre, et les roses ailés font des merveilles contre les créatures volantes. Il faut donc utiliser les bons Pikmin au bon moment, afin de vaincre toutes les bestioles qui se trouvent sur notre chemin et récolter un maximum de ressources. Nous avons clairement affaire à de la stratégie en temps réel… et limité ! Histoire d'ajouter un peu de pression, l'aventure est découpée en différentes journées, et il est impératif de rassembler nos troupes avant la tombée de la nuit, sans quoi les retardataires se feront irrémédiablement dévorer. Pour gagner du temps, il ne faut pas hésiter à former plusieurs groupes et à donner des ordres en parallèle à chacun de nos explorateurs, sachant que l'on peut passer d'un meneur à l'autre à volonté. Voilà pour les grandes lignes du gameplay, qui s'avère toujours aussi efficace sept ans après la sortie initiale du jeu. La direction artistique toute mimi n'a également pas pris une ride. En revanche, techniquement on sent tout de même le poids des années. Cette version Switch a beau proposer une résolution plus élevée que celle de la Wii U, l'aliasing est encore bien présent à l'écran. Au moment où les consoles next-gen débarquent et communiquent sur la 4K, ça pique un peu.





PIKMIN AU BORD DU CHEMIN