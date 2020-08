Pikmin 3 Deluxe : le jeu annoncé par surprise sur Switch, un trailer et la date de sortie

mettant en scène

Même si, à l'origine, les rumeur suggéraient que Pikmin 3 Deluxe serait plutôt annoncé durant le mois de mai , on ne retiendra que l'essentiel : Nintendo préparait bel et bien une version améliorée du jeu sorti en 2013 sur Wii U. Dans son communiqué officiel, la firme de Kyoto indique que le jeu sortira le 30 octobre prochain sur Switch et qu'il comprendra un certain nombre d'ajouts, comme "la possibilité de jouer à l'intégralité du mode Histoire en coopération avec un ami, des nouvelles missions secondaires (également jouables en coopération, ainsi que tous les niveaux téléchargeables du mode Mission issus du jeu original. Grâce à de nouvelles options de difficulté, un système de verrouillage de la visée, des astuces en option et la possibilité de jouer à un rythme plus tranquille. [...]Dans son communiqué américain, le constructeur précise que le jeu coûtera 59,99$, ce qui fait mal à la tête pour des bonus aussi légers. Ce tarif, on préférerait le dépenser pour Pikmin 4 dont le développement a été officialisé par Shigeru Miyamoto himself en 2015 , mais qui joue toujours à cache-cache. On ignore où en sont les travaux, mais on espère que l'objectif avec Pikmin 3 Deluxe est de remettre les fans dans le bain avant de passer aux choses sérieuses.