Nintendo Treehouse Live : Pikmin 3 Deluxe et Hyrule Warriors 2 à l'honneur aujourd'hui

réfléchissaient à un nouveau moyen de communiquer sur les productions de la maison. Voilà pourquoi la firme de Kyoto a récemment pris l'habitude de balancer des annonces sans prévenir personne, et la plupart du temps sous la forme d'une vidéo - Paper Mario : The Origami King, Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, ou encore Pikmin 3 Deluxe peuvent en témoigner.D'ailleurs, Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau et Pikmin 3 Deluxe vont faire l'objet d'un Nintendo Treehouse : Live qui sera diffusé aujourd'hui (mercredi 7 octobre) à 19 heures sur YouTube . L'occasion de découvrir des séquences de gameplay inédites donc, et peut-être d'apprendre l'existence de fonctionnalités qui n'auraient pas encore été dévoilées. Pour mémoire, Pikmin 3 Deluxe et Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau sortiront respectivement le 30 octobre et le 20 novembre sur Nintendo Switch.