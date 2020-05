PGA Tour 2K21 : des images, un trailer, une date de sortie, et le plein d'infos

Justin Thomas figurera sur la jaquette du jeu. Côté contenu, on nous annonce 15 parcours sous licence PGA Tour, ainsi que 11 autre joueurs professionnels. D'ailleurs, ces derniers proposeront chacun un défi dans le mode "Carrière" avec un titre de Champion FedExCup à la clé.



Puisque c'est désormais une constante dans les simulations sportives estampillées 2K, un mode "MonJOUEUR" est également prévu pour que l'on puisse créer et personnaliser son personnage " avec des vêtements et du matériel appartenant à des marques sous licences dont notamment adidas, Polo Ralph Lauren, Malbon Golf, Callaway Golf, Bridgestone Golf, TaylorMade Golf." Pareil pour les greens et les fairways grâce aux milliers d'options promises dans l'outil de création de parcours.



Pour ce qui est de la réalisation, on nous assure que "la présentation télévisuelle de PGA Tour 2K21 sera plus vraie que nature avec des éléments graphiques stylés, des cinématiques dynamiques et un système de replay fluide, le tout animé par les commentaires de Luke Elvy et Rich Beem." Le jeu comprendra tout un tas de didacticiels destinés aussi bien aux puristes qu'aux néophytes, sans oublier le multijoueur.









Plus concrètement, les joueurs " pourront faire un parcours entre amis grâce aux parties locales et en ligne, avec les modes de jeu Coups alternés, Stroke Play, Skins et Scramble à 4 joueurs, nous explique-t-on. De plus, les Associations en ligne encourageront les joueurs à inviter leurs équipes à se rendre au club house, à organiser des saisons et des tournois complets avec des règles et des conditions de participation spécifiques, ainsi que les paramètres et le handicap des événements."



A noter que ceux qui précommanderont PGA Tour 2K21 recevront un pack 2K/adidas CODECHAOS MonJOUEUR comprenant des chaussures de golf adidas CODECHAOS BOA et du matériel personnalisé 2K/adidas avec un polo de sport, un pantalon Ultimate365 et une casquette conçus en exclusivité pour les besoins du jeu . Enfin, les adeptes qui choisiront l’Edition Digitale Deluxe se verront remettre le pack 2K/adidas CODECHAOS MonJOUEUR, ainsi que le pack “Midas” qui inclut un driver et un putter plaqué or, ainsi que 2 300 VC pour débloquer des éléments cosmétiques dans le jeu.