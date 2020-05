PGA 2K21 : le jeu annoncé, un teaser et une date pour le reveal complet

Compte tenu que le golf n'est plus une priorité chez Electronic Arts, 2K Sports en profite pour renouveler son partenariat avec HB Studios et annoncer PGA 2K21 qui, c'est vrai, est plus facile à retenir (et à prononcer) que The Golf Club 2019 Featuring PGA TOUR. Ce dernier est sorti fin 2018 sur Xbox One, PC et PS4 - d'abord en dématérialisé, puis en physique.Il n'y a pas grand-chose dans le communiqué, et c'est plutôt normal : le reveal complet du jeu est programmé pour le 14 mai prochain. C'est peut-être à ce moment-là que nous en saurons plus sur les machines ciblés et la date de sortie. En attendant, on nous propose la vidéo teaser ci-dessous.