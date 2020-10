Payday 3 : un premier screenshot, le studio confirme l'Unreal Engine

Alors que Payday 2 fête ses 7 ans d'existence grâce à une communauté particulièrement active (entre 20 et 60 000 joueurs mensuels) et des mises à jour fréquentes, Payday 3 semble se rapprocher doucemcent. Malgré un développement troublé par les problèmes financiers de l'éditeur Starbreeze, le jeu refait parler de lui via un tweet sorti sur le compte twitter officiel de la licence. On y découvre un premier screenshot du jeu, tandis qu'on apprend que le jeu changera de moteur graphique et qu'il utilisera bel et bien la dernière version de l'Unreal Engine. On ignore comment se porte l'équipe de développement de chez Overkill, mais selon les dernières informations officielles, Payday 3 ne sortira pas avant 2022 ou 2023.