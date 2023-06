Payday 3 : on pourra négocier les otages dans le jeu, une vidéo de gameplay

Annoncé depuis 2019, Payday 3 a dévoilé son premier teaser en janvier 2023, et puis plus rien. Il aura fallu attendre le Xbox Games Showcase pour que Starbreeze Entertainment lâche enfin le premier trailer de gameplay. L'occasion de découvrir les possibilités de braquage qui seront proposées dans cette nouvelle itération. Parmi les grosses nouveautés que le studio suédois a décidé de mettre en avant, c'est son système de négociations. En gros, il sera possible de gagner du temps en discutant avec les forces de l'ordre et leur échanger des otages. Il est même tout à fait possible de garder ces otages pour plus tard, pour obtenir d'autres ressources, ou tout simplement empêcher la Police de vous tirer dessus. Mais ce n'est pas tout, afin de renforcer l'immersion et le fait que les casses se déroulent dans des grandes métropoles, les développeurs ont renforcé la circulation et les piétions. Le gang original sera évidemment présent, mais on pourra compter sur de nouveaux visages, histoire d'apporter de la nouveauté. D'ailleurs, il est indiqué que ce qui s'est passé dans Payday 2 a des conséquences dans Payday 3. On a hâte de tester ça.

La sortie de Payday 3 est prévue pour le 21 septembre 2023 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.