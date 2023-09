Payday 3 : le trailer final fait un référence directe à une scène de The Dark Knight

Après dix ans d'attente, Payday 3 est enfin disponible et va enfin prendre le relais avec Payday 2 que les fans avaient fini de poncer depuis un paquet de temps. De quoi relancer une certaine hype autour du titre, avant que Starbreeze ne déploie les mises à jour régulières pour faire évoluer correctement son jeu selon le feedback des joueurs. Aussi, on a le droit à un trailer final, celui de lancement, qui a décidé de rendre hommage au Dark Knight de Christopher Nolan, par le biais d'une scène désormais devenue culte et iconique. Le fameux plan du Joker filmé de haut, tenant son masque de clown avant de monter dans un SUV, est en effet mis en avant dans cette bande annonce de lancement. On y voit aussi pas mal de séquences de gameplay, le tout avec un montage dynamique, une musique entraînante et un rythme éffrené.