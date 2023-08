Payday 3 : un braquage en live-action et du gameplay pour la gamescom 2023

Faisant partie des jeux à arriver en septembre, Payday 3 n'a pas manqué de faire acte de présence lors de la soirée d'ouverture de la gamescom 2023. Sur la scène de Cologne, le jeu s'est illustré avec une petite séquence de gameplay, afin de rappeler ce qu'il nous attend avec cette suite qui débarque 10 ans après Payday 2. Mais en marge du salon allemand, Starbreeze Entertainment a aussi laissé filer un court-métrage filmé en prises de vue réelles, et qui rappelle The Dark Knight de Christopher Nolan. Un braquage de banque et des bandits cagoulés avec des masques de clown, difficile de ne pas faire le parallèle. On a aussi appris dans la même occasion que le rappeur Ice-T campera un personnage spécial dans le jeu et proposera une mission, 99 Boxes, où le but sera de piller une zone de stockage sur le port Jersey.La sortie de Payday 3 est donc attendu à l'arrivée de l'automne sur PC, PS5 et Xbox Series.