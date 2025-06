PAYDAY 3 dévoile Party Powder, un casse aux multiples stratégies, voici deux vidéos

La dernière mise à jour de PAYDAY 3 introduit Party Powder, un nouveau casse intense où la famille Palatucci, aidée par des policiers corrompus orchestrant une fausse arrestation, infiltre le territoire de la triade Golden Dagger pour détourner une cargaison importante de drogue. Mais Shayu, chef des Golden Dagger, engage le gang PAYDAY pour renverser la situation. Le braquage se déroule dans un entrepôt mafieux en ruine, niché dans les bas-fonds criminels de New York. Les joueurs peuvent choisir une approche furtive ou offensive, mettant en avant la stratégie et la rejouabilité, qu’elle soit basée sur une planification minutieuse ou un chaos contrôlé. Mieux, il existe une option supplémentaire dans le jeu qui permet de faire tourner un laboratoire clandestin et fabriquer de la méthamphétamine. Une initiative risquée, mais qui offre la possibilité de maximiser ses gains, à condition d’être prêt à affronter la pression.





Attention, cette mise à jour comprend à la fois du contenu payant et gratuit, et voici ce qu'il faut en retenir :

Le DLC payant Party Powder.

Armor 2.0, un système d’armure personnalisable qui permet aux joueurs d’assembler des pièces selon leur style de jeu, mélangeant l’approche de PAYDAY 2 et PAYDAY 3 pour plus de flexibilité.

Le retour gratuit de l’arme emblématique « Le Juge », rebaptisée « Le Justicar » dans cette version.

Une amélioration de la fonctionnalité « Livraison d’armes OVERKILL », désormais réalisée par drone, directement au pied des joueurs.

Des Twitch Drops thématiques sur l’Apocalypse, comprenant un masque, un médaillon, deux autocollants et un motif de masque.