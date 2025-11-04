Paris Games Week 2025 : une fréquentation en baisse, mais une formule qui vise le long terme

La 14ᵉ édition de la Paris Games Week s’est déroulée du mercredi soir au dimanche 2 novembre 2025 au parc des expositions de la Paris Expo Porte de Versailles. Selon les organisateurs, le salon a accueilli 161 000 visiteurs, soit une baisse d’environ 27 000 personnes par rapport à 2024, qui avait enregistré 188 000 participants. Cette diminution de fréquentation s’explique en partie par la réduction de la durée du salon à quatre jours, contre cinq les années précédentes, mais également par une concurrence accrue des autres salons et événements en ligne. Néanmoins, les organisateurs considèrent cette édition comme un investissement sur le long terme, avec pour objectif de consolider la PGW comme un événement majeur du jeu vidéo et de la pop culture en France.





Depuis la reprise post-pandémie, la Paris Games Week a progressivement retrouvé son public, mais les chiffres restent en deçà des éditions pré-Covid. Avant la pandémie, l’édition 2019 avait attiré 317 000 visiteurs, tandis que 2020 et 2021 n’avaient pas pu avoir lieu suite aux conditions sanitaires. L’édition 2023 avait regroupé 187 000 participants, et celle de 2024 avait permis à 188 000 visiteurs de s'amuser. Pour cette édition 2025, le salon a été réorganisé avec des horaires étendus à 21h pour mieux accueillir le public, une soirée d’ouverture ouverte au public pour la première fois et une orientation vers la pop culture, incluant mangas, compétitions d’esport et jeux de cartes à collectionner. Le SELL, propriétaire du salon depuis sa création en 2010, a confié l’organisation à un trio de partenaires : Fimalac Entertainment, GL events Exhibitions et Webedia, afin d’élargir le spectre culturel et ludique du salon tout en renforçant son aspect événementiel et immersif.





Malgré un contexte légèrement moins favorable pour l’édition 2025, le SELL souligne que la PGW se prépare pour l’avenir avec des objectifs ambitieux, à savoir atteindre 220 000 à 250 000 visiteurs sur cinq ans, consolider la PGW comme un événement hybride, combinant jeux vidéo, culture pop, esports et expériences immersives et offrir un modèle plus ouvert et diversifié, allant au-delà du simple salon vidéoludique. Cette stratégie vise à adapter la Paris Games Week aux nouvelles attentes du public, qui recherche plus que la simple découverte de jeux : un lieu où gaming, culture, spectacle et interactivité se rencontrent.







En termes de contenu, la PGW 2025 a proposé plus de 200 titres jouables, allant des grandes productions AAA aux jeux mobiles et indépendants. Les halls 1 et 2.2 ont accueilli 180 exposants représentant 80 marques, offrant aux visiteurs une large variété de jeux et de licences. Parmi les éditeurs internationaux, on retrouvait NCsoft et Battlestate Games, tandis que le secteur mobile était représenté par Supercell avec ses titres Brawl Stars et Clash Royale. Le Pavillon Game France, soutenu par le CNC, a mis en lumière 31 studios français et 40 jeux jouables, illustrant la diversité et l’excellence de la création vidéoludique française. Les stands innovants, tels que EVA et FCC (Fast Close Combat), ont proposé des expériences mêlant réalité virtuelle et activité physique, avec des files d’attente continues tout au long du salon.









Cette édition a permis également aux visiteurs de tester de nombreux titres très attendus tels que Resident Evil 9 Requiem, Onimusha Way of the Sword, Pragmata, Ghost of Yotei, Hyrule Warriors Les Chroniques du Sceau, Kirby Air Riders, My Hero Academia All’s Justice, Final Fantasy VII Remake Intergrade sur Switch 2, Limit Zero Breakers et prendre en main la ROG Xbox Ally X. Le salon proposait également de nombreuses activités annexes, allant des bornes d’arcade rétro à un mur d’escalade de 7 mètres imaginé pour Cairn. En revanche, le pôle Made in France était plus restreint : si des titres comme The Rogue Prince of Persia ou la pépite indépendante MIO: Memories in Orbit étaient présents, l’offre française indépendante semblait limitée par rapport aux éditions précédentes. Des studios connus tels que Microids et Amplitude Studios répondaient bien à l’appel, mais l’espace indépendant manquait un peu de fraîcheur et de découvertes.





Le Dôme de Paris a été le cœur de l’entertainment de la PGW 2025, avec 15 shows combinant compétitions esport, concerts et spectacles live. Quatre compétitions internationales majeures ont rythmé l’événement, à savoir la EMEA Masters (League of Legends), la Trackmania World Cup, la League of Legends Game Changers, la Coupe de France Slash (Rocket League), sachant que les finales ont attiré 4 000 spectateurs, confirmant la place de la PGW comme scène esport de premier plan en Europe. Pour la première fois, trois nocturnes ont prolongé l’expérience avec concerts, shows de streamers et spectacles musicaux, élargissant l’offre au-delà du simple jeu vidéo. L’édition 2025 a été marquée par la présence de BigFlo, conseiller artistique et gamer, impliqué dans la conception de la programmation. Son rôle a permis de créer des synergies entre musique, humour et gaming. Cette édition 2025 de la PGW a accueilli près de 1 000 créateurs de contenus étaient présents, animant le salon avec défis en live, rencontres et échanges avec leurs communautés. Parmi eux, on a pu croiser Inoxtag, Mastu, Locklear, Alphacast, Domingo, Doigby, LittleBigWhale, Kaatsup, Étoiles, Cocottee, contribuant à créer une atmosphère festive et connectée, fidèle aux attentes des fans.

Dans tous les cas, la PGW prépare déjà 2026 avec une ambition de proposer plus de contenus exclusifs, une ouverture internationale renforcée et une expérience encore plus immersive. Les dates ont déjà été annoncées, ce sera du 21 au 25 octobre 2025. Rendez-vous est pris.