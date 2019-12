One Piece Pirate Warriors 4 : sept vidéos pour le prix d'une, ça tape dans tous les sens

Nami, Usopp et Roronoa Zoro en action, sachant qu'a priori, Nami ne bénéficiera pas d'une déclinaison pré-ellipse. Naturellement, des nouvelles attaques ont été introduites depuis le troisième épisode, ce qui donne une raison supplémentaire aux puristes de s'intéresser au jeu.Pour ceux qui l'auraient déjà oublié, on rappelle que One Piece : Pirate Warriors 4 comprendra différents arcs du manga, dont Dressrosa, Enies Lobby, Marine Ford, ou encore Alabasta. Sortie prévue pour le 27 mars 2020 sur Xbox One, PS4, PC et Nintendo Switch.