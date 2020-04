One Piece Pirate Warriors 4 : Charlotte Smoothie sera le 1er perso jouable en DLC, les images

l'une des trois Sweet Commanders de l'Équipage de Big Mom et qui manie l'épée comme personne, élémenr qui fera d'ailleurs partie de son arsenal.

Sorti il y a quelques semaines à peine pour un résultat mitigé ( lire notre test de One Piece : Pirate Warriors 4 ), One Piece : Pirate Warriors 4 se prépare déjà à la suite et elle se dessine par le biais de DLC. Du contenu supplémentaire qui prendra la forme de nouveaux personnages jouables. Le premier d'entre eux à être disponible sera Charlotte Smoothie,L'information émane du Weekly Shonen Jump qui en a profité pour révéler les premières images.On rappelle que Bandai Namco a mis en vente un Character Pass pour la somme de 29,99€ et qui permettra de récupérer l'ensemble des personnages en plus qui se rajouteront au 43 déjà disponibles dans le roster. On attend évidemment d'autres informations précises pour en savoir davantage.