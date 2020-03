No Straight Roads : enfin une date de sortie sur PS4 et PC, une édition collector à 70€

Mayday et Zuke, deux fans de rock décidés à lutter contre l'empire NSR. Prônant l'EDM et ses dérivés, ce dernier a désormais la mainmise sur la ville de Vinyl City, et les deux compères vont donc devoir faire en sorte que les autres genres musicaux reprennent leurs droits. On nous promet une tracklist de feu, mais également des boss fights mémorables. Pourquoi pas.

No Straight Roads sortira le 30 juin prochain sur PS4 et PC (Epic Games Store). Ce n'est pas tout, car on apprend également que le jeu fera l'objet d'une édition collector susceptible d'intéresser les collectionneurs. Proposée au prix de 69,99€, elle comprendra un exemplaire du jeu bien sûr, une partie de la B.O. sur vinyle, un artbook de 64 pages (The Art of No Straight Roads), ainsi que des baguettes de batterie.On rappelle que No Straight Roads prend la forme d'un jeu d'action-aventure et qu'il permettra de suivre les pérégrinations de