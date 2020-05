No Straight Roads : la sortie du jeu repoussée sur consoles et PC, mais il arrivera bien cet été

Alors qu'on l'attendait pour le 30 juin prochain sur Xbox One, PS4, Nintendo Switch et PC, No Straight Roads est finalement reporté. C'est en effet ce qu'annonce le réalisateur Wan Hazmer dans une vidéo , en précisant que le COVID-19 a poussé l'éditeur Sold Out et le studio Metronomik à prendre cette décision. Aucune nouvelle date n'a été communiquée pour le moment, mais on nous assure que le jeu arrivera grand max à la fin de l'été ; "nous faisons de notre mieux pour que l'attente soit la plus courte possible", souligne Wan Hazmer.Si vous n'avez jamais entendu parler de No Straight Roads, vous pouvez toujours jeter un oeil à nos impressions écrites dans le cadre de la PAX East de Boston.