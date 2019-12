Nioh 2 : une vidéo de gameplay qui maintient la hype au max, des nouvelles images aussi

Cela faisait un petit moment que nous n'avions pas entendu parler de Nioh 2. En fait, Koei Tecmo attendait la diffusion du livestream de Dengeki PlayStation - dans le cadre de Noël - pour dévoiler une nouvelle séquence de gameplay qui, il faut bien l'avouer, met encore plus l'eau à la bouche. D'une durée de 15 minutes, la séquence permet de découvrir un niveau inédit situé aux alentours de la rivière d'Anegawa, celle-là même qui fut le théâtre de la bataille éponyme en 1570. Sauf que dans Nioh 2, on s'aperçoit que les lieux sont rongés par le froid et la neige ; une atmosphère glaciale que l'on doit au golgoth des lieux, Makara Naotaka.Au-délà du boss fight et de l'espèce de faux transformable particulièrement efficace, la vidéo met également en avant deux autres protagonistes que nous serons amenés à croiser durant l'aventure. Il y a tout d'abord Hattori Hanzo qui, contrairement à ce que l'on pourrait croire, n'est pas celui du premier Nioh mais plutôt son père. En revanche, Honda Tadakatsu fera bel et bien son retour dans Nioh 2. On vous laisse regarder tout ça tranquillement, en rappelant que la sortie du jeu est programmée pour le 13 mars 2020 sur PS4.