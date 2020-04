NieR Re[in]carnation : le jeu mobile présente ses somptueux environnements en images

Souvent sous-considérés par les aficionados du jeu vidéo, les titres mobiles peuvent néanmoins profiter de la large puissance de nos smartphones pour, parfois, tenter des choses différentes qui n'ont pas à rougir des consoles. Le meilleur exemple récent reste Sky : Children of the Light, des auteurs de Flower et Journey, qui continuera d'ailleurs son petit bonhomme de chemin plus tard sur PC, PS4 et Nintendo Switch. Pour la saga NieR, il en est de même et la marque compte bien prouver que même sur iOS et Android, la poésie qui la caractérise tant sera bel et bien possible grâce à NieR Re[in]carnation.Pour le moment, on ne sait pas grand-chose de cette aventure inédite qui contera l'histoire d'une jeune fille énigmatique et de son petit fantôme, Mama , qui fera office de figure maternelle : si nous avons eu droit à un bref extrait de gameplay il y a quelques jours, difficile de savoir quelle tournure prendra le jeu final si ce n'est qu'il optera fortement pour l'aventure. En attendant, le dernier magazine de Famitsu révèle quelques croquis des environnements, particulièrement aérés et dans la droite lignée des précédents titres : serait-ce là une excellente surprise à venir sur nos téléphones ?