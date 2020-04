NieR Re[In]carnation : quelques maigres précisions sur le scénario

Yoko Taro et Yosuke Saito, têtes pensantes de la saga NieR, viennent de donner dans le magazine Famitsu quelques informations : non, l'héroïne du jeu n'est pas Kainé enfant et son petit fantôme, déjà aperçu dans les précédents médias, s'appelle Mama. Celui-ci fera notamment office de figure maternelle envers ce personnage principal encore bien énigmatique. Voilà, c'est à peu près tout ce que l'on peut se mettre sous la dent pour le moment.



Rappelons que NieR Re[in]carnation est un titre exclusif aux plateformes iOS et Android : on espère sincèrement être agréablement surpris lors de sa sortie, encore non communiquée pour l'instant.





Pour le moment, on ne peut pas dire que NieR Re[in]carnation se soit véritablement montré aux yeux du grand public : son dernier extrait de gameplay s'avérait assez timide et nous ne connaissons pour ainsi dire rien du scénario. Enfin, presque, car