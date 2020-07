NieR Re[in]carnation : 13 min de gameplay pour cet épisode mobile au rythme posé

Les grands fans de la saga l'attendent certainement de pied ferme : NieR Re[in]carnation sera le prochain volet de la franchise et le premier à destination des plateformes iOS et Android. Bien loin de l'idée de proposer une expérience mobile basée sur les achats in-game et autres éléments édulcorés, Square Enix mise sur une aventure poétique et épurée qui, aujourd'hui, se livre enfin à travers du gameplay en bonne et due forme.Plus de treize minutes illustrant de nombreuses phases de jeu en 2D, en 3D et même quelques combats à la sauce RPG pour un résultat plutôt surprenant : malheureusement, NieR Re[in]carnation ne dispose pas encore de date de sortie mais on guettera la moindre information de la part de l'éditeur.