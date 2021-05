New World : nouvel et dernier essai du MMO d'Amazon Games avant sa sortie !

Les temps sont durs pour Amazon Games, qui enchaîne les déboires depuis quelques temps. Après l'échec de l'infortuné Crucible (sorti en mai 2020 et abandonné par l'éditeur en novembre de la même année), on apprenait il y a trois semaines que l'ex-futur MMORPG Le Seigneur des Anneaux était lui aussi annulé. Heureusement, la firme de Jeff Bezos peut encore compter sur New World qui, après avoir enchaîné les retards, ne va plus tarder à voir le jour. Il y a huit mois, nous vous proposions nos premières impressions sur les batailles à cent joueurs. Cette fois, nous avons profité des derniers jours de l'alpha pour tester une toute autre facette du jeu.

Si les affrontements à cent joueurs justifient pleinement son qualificatif de "massivement multijoueurs", New World n'oublie tout de même pas qu'un MMORPG doit proposer différents types d'activités afin de convaincre un maximum de monde. Depuis quelques semaines le jeu propose donc son concept d'Expéditions, qui correspondent tout simplement à des donjons instanciés à parcourir en petit groupe (de trois à cinq joueurs). Le but des développeurs est ici de proposer une expérience centrée sur la coordination, et sensiblement différente des phases PvE du monde ouvert. On nous promet que chaque expédition sera unique, en termes de scénario comme d'ambiance. Le comportement des boss, les énigmes environnementales ainsi que les récompenses de loot devraient également être spécifiques à chaque donjon. Enfin, le fait de progresser dans des lieux clos assurera également un certain dépaysement par rapport à l'exploration des étendues extérieures.







Pour l'heure, seules deux expéditions sont disponibles dans la version alpha de New World, mais bien d'autres verront le jour dans les semaines à venir. En tant que contenu de fin de jeu, "Garden of Genesis" se voit réservé aux joueurs ayant atteint le niveau 60. Nous irons donc nettoyer la corruption qui gangrène ce jardin d'ici quelques mois. Pour l'heure, nous nous sommes concentrés sur l'autre expédition, intitulée "L'excavation Armine" et accessible dès le niveau 25. Il s'agit d'un site de fouilles préalablement visité par Simon Grey, un fameux archéologue qui ne donne justement plus aucune nouvelle depuis qu'il a pénétré dans ces sombres souterrains. N'écoutant que son courage (et son livre de quêtes), le héros que l'on incarne n'a plus qu'à faire équipe avec quatre autres joueurs afin d'explorer ce site de fond en comble et marcher sur les traces du sieur Grey. Ce dernier a d'ailleurs laissé quelques messages écrits en guise de fil d'Ariane, chaque joueur étant libre de ramasser et lire ces missives à sa guise (ou de les ignorer totalement s'il n'a que faire de l'aspect scénaristique).

Alors que la plupart des MMO s'enferment dans un triptyque "tank-DPS-healer", le titre d'Amazon Games offre une plus grande liberté aux joueurs. Ces derniers peuvent se spécialiser dans l'usage de différentes armes (épée, arc, bâton de vie, mousquet, gantelet de glace…), sans être restreints à une seule catégorie.

Il nous a fallu environ une heure pour parcourir cette expédition jusqu'au boss final, et nous pourrions résumer l'expérience de cette manière : classique, mais efficace. Ainsi le level design de donjon s'avère plutôt bien fichu mais nullement révolutionnaire. Des escaliers assurent une certaine verticalité, les décors sont essentiellement faits de bois et de pierres taillées,quelques coffres intéressants sont dissimulés dans certains recoins, tandis que les énigmes environnementales ne risquent pas de froisser les neurones de qui que ce soit. L'utilisation d'un bâton magique permet ici ou là de briser des sceaux, de déverrouiller des portes ou de déchiffrer des signes, tandis que l'utilisation de glyphes déclenche à un endroit précis le rétablissement d'un pont. Le passage le plus "complexe" concerne la présence de trois plaques de pression relativement éloignées, qu'il faut activer simultanément. Le mécanisme déclenchant l'apparition de nouvelles créatures, il est alors vivement conseillé de se regrouper au plus vite. Voilà qui justifie en tout cas le nombre minimum de trois joueurs.









En ce qui concerne les ennemis, nous avons rencontré trois types de créatures différentes : des esprits fantomatiques, des brutes humanoïdes, et des grosses chauve-souris bipèdes. Là encore, la direction artistique remplit son office, mais n'innove pas forcément par rapport à d'autres jeux du même genre. Finalement, c'est le système de personnages non classés qui donne à ces expéditions une saveur particulière. Alors que la plupart des MMO s'enferment dans un triptyque "tank-DPS-healer", le titre d'Amazon Games offre une plus grande liberté aux joueurs. Ces derniers peuvent se spécialiser dans l'usage de différentes armes (épée, arc, bâton de vie, mousquet, gantelet de glace…), sans être restreints à une seule catégorie. Il appartient donc à chaque membre du groupe de s'adapter en permanence à la situation en cours, que ce soit par rapport aux armes déjà utilisées par ses compagnons (mieux vaut mixer armes rapprochées et armes à distance afin d'éviter les effets de redondance) ou en fonction des créatures rencontrées (inutile de persister avec un bâton de feu face à un adversaire résistant aux flammes).