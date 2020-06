New World : Amazon date la bêta privée de son MMO, des infos en rab

Maintenant qu'Amazon a lancé un premier jeu entièrement basé sur la coopération (le TPS en free-to-play Crucible), il lui reste encore bien d'autres horizons à explorer : le très ambitieux milieu du MMORPG est d'ailleurs en ligne de mire avec New World, production annoncée l'année dernière avant d'être repoussée de plusieurs mois à cause du COVID-19. Bref, le projet poursuit toujours son cours - heureusement, d'ailleurs - et le géant américain vient tout juste de communiquer l'ouverture de la bêta privée :Pour y participer, la seule condition demandée est on ne peut plus simple : il faut avoir précommandé le jeu complet qui, lui, sera disponible le 25 août sur ordinateurs. Si tel est le cas, vous aurez droit à quelques bonus supplémentaires une emote, un titre, une amulette et autres éléments in-game. Allez-vous craquer ?