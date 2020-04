New World : le MMORPG d'Amazon Games est reporté en raison du COVID-19

Nous aimerions remercier nos joueurs alpha pour leur aide dans l’amélioration de ce jeu. La version alpha restera disponible pour nous permettre de continuer à tester et peaufiner l’expérience de jeu. Nous continuerons de partager des détails sur les caractéristiques et contenus du jeu d’ici sa sortie, le 25 août. Nous espérons que vous apprécierez notre nouvel article sur les invasions et que vous nous suivrez sur les réseaux sociaux, où nous publierons d’autres actualités. Nous espérons que vous et vos proches vous portez bien. À très bientôt.

Bien que le jeu vidéo soit l'un des médias les moins touchés par l'épidémie de COVID-19 qui frappe le monde, certains titres sont victimes des dégâts collatéraux liés à la crise sanitaire. C'est le cas de New World, qui n'est autre que le grand MMORPG que prépare Amazon Game Studios du côté d'Irvine, la ville où sont basés les développeurs. La date de fin mai 2020 avait été dévoilé lors de la cérémonie des Game Awards en décembre dernier, mais l'éditeur préfère jouer la carte de la sécurité en décalant la sortie de quelques mois. New World est désormais attendu pour le 20 août prochain, date à laquelle on espère que l'Humanité sera sortie de cette mise en quarantaine globale. Il a été indiqué que les développeurs vont en profiter pour peaufiner le jeu :Il n'y a plus qu'à prendre son mal en patience, Il n'y a finalement que 4 mois à patienter encore. Dans tous les cas, nous avons bien noté la nouvelle date du 25 août 2020.