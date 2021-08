New World : le MMO d'Amazon est encore repoussé, ce n'est pas une blague

Un message de l'équipe New World pic.twitter.com/iW63x4Csk4 — New World FR (@PlaynewworldFR) 4 août 2021

On pourrait croire qu'il s'agit d'une mauvaise plaisanterie, mais ce n'est malheureusement pas le cas : New World, le fameux MMO signé Amazon Games, d'ores et déjà repoussé à trois reprises, ne sortira pas le 31 août 2021 comme c'était prévu aux dernières nouvelles. Dans un communiqué relayé sur les réseaux sociaux, les développeurs expliquent que ce choix difficile a été motivé par les retours de la bêta fermée qui s'est terminée il y a quelques jours. Conscients qu'un énième report ne donne pas forcément une bonne image d'un jeu, les équipes demandent aux joueurs de leur faire confiance, d'autant que la bêta a rencontré un vif succès avec plus d'un million de joueurs qui ont testé le jeu. Sur Twitch également, New World a fait pas mal de visibilité et Amazon souhaite profiter de cet engouement pour que la sortie du jeu soit irréprochable. Du coup, New World a une nouvelle date de sortie : le 28 septembre 2021.