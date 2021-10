New World : plus de 1 million de joueurs le jour de sa sortie, Amazon Games surpris par le succès

Repoussé à de nombreuses reprises, donnant un mauvais signal auprès des joueurs, New World est enfin sorti le 28 septembre 2021. Un lancement en grandes pompes, en témoigne le nombre assez important de streameurs qui jouaient au jeu devant leur communauté, sans doute épaulés financièrement par Amazon Games qui voulait que la sortie de son jeu fasse du bruit. Malgré cela, l'éditeur américain ne se doutait pas d'un tel résultat et d'un tel succès aussi fulgurant. Plus de 1 million de joueurs se sont connectés sur les serveurs le jour de la sortie et ce chiffre ne tient pas compte de toutes celles et ceux qui sont restés bloqués dans les files d'attente, sans pouvoir accéder au titre.



Dans le communiqué, Amazon Games ne cache pas sa surprise et promet de tout faire pour régler ces histoires d'attente pour que tout un chacun puisse profiter de l'univers de New World. Cela se traduit par un nombre de serveurs qui sera augmenté dans les prochaines heures, sachant que l'éditeur a déjà doublé l'effectif dès que ça coinçait, d'autant que les 2 000 joueurs pour chaque serveur ne suffisait clairement pas. De mêmes, les développeurs s'affairent pour corriger les problèmes de connexion qui ont pour la plupart causé des temps d'attente plus longs au cours des 18 dernières heures. Dans tous les cas, il s'agit de problèmes positifs pour Amazon Games, qui va devoir désormais faire un travail de sape pour garder le plus longtemps possible cet effervescence. Allez pour finir, profitons une fois encore du trailer de lancement.