New Super Lucky's Tale : le pétillant jeu de plateforme arrive sur PS4 et Xbox One

Après une sortie d'abord exclusive aux plateformes Microsoft, Super Lucky's Tale s'est offert une déclinaison enrichie sur Nintendo Switch, s'octroyant le préfixe "New" : après tout, il n'y a pas de raison que les autres n'y aient pas droit et Playful Corp, le studio de développement derrière ce platformer chatoyant, vient tout juste d'officialiser des versions PlayStation 4 et Xbox One.Malheureusement, aucune date de sortie ni de trailer n'est pour l'instant donné : en revanche, certains revendeurs ont déjà vendu la mèche promettant ainsi une sortie le 30 juin prochain sur les machines de Sony et Microsoft, jaquettes à l'appui. Pour rappel, New Super Lucky's Tale nous place dans la peau d'un renard malin et dynamique, se devant de contrer les plans diaboliques d'un chat mystérieux : des airs résolument enfantins s'appuyant sur de nombreuses phases de plateforme, d'ailleurs passées aux cribles par nos soins dans notre test, disponible à cette adresse