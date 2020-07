New Super Lucky's Tale : le jeu tient sa date de sortie sur Xbox One et PS4

New Super Lucky's Tale sortira le 21 août prochain sur Xbox One et PS4. C'est en effet ce qu'annonce Playful Studios par le biais de Twitter, en précisant que la console de Sony Interactive Entertainment aura droit à une version physique distribuée par PQube. Pour ceux qui l'auraient déjà oublié, on rappelle que le jeu est une mouture survitaminée du titre sorti en 2017 sur Xbox One et PC, avec des niveaux inédits, des contrôles remaniés et une caméra entièrement contrôlable.





New Super Lucky's Tale is coming to Xbox One and PlayStation 4 on Friday, August 21! pic.twitter.com/JRXrGGoO9X — New Super Lucky's Tale (@PlayfulLucky) 29 juillet 2020

Disponible depuis le 8 novembre dernier,