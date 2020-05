New Super Lucky's Tail : la sortie sur PS4 et Xbox One se précise gentiment

Il y a quelques jours, la venue sur PS4 et Xbox One de New Super Lucky's Tail s'officialisait : toutefois, de nombreux détails manquaient encore à l'appel pour le jeu de plateforme coloré, autrefois exclusivité Xbox avant d'atterrir sur Nintendo Switch en 2019. Dans un élan de générosité, l'éditeur PQube Games nous donne alors quelques précisions sur(des revendeurs affichaient toutefois un certain "30 juin 2020")Bon, hélas, c'est à peu près tout ce que l'on a à se mettre sous la dent : en attendant plus de détails, nous vous conseillons de cliquer ici pour litre notre test du jeu. Enfin, si l'envie vous vient.