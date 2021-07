NeoGeo : les jeux PixelHeart en version AES US arrivent bientôt, plus de détails

Rappelez-vous, en mars dernier, on apprenait que les jeux Visco de l'ère NeoGeo allaient tous ressortir par le biais de PixelHeart, un jeune éditeur et distributeur français qui a récupéré les droits de la société japonaise. Depuis le mois de mai 2021, de nombreux titres sont donc disponibles à l'achat sur leur site officiel. Il y a pour commencer Bang² Busters, Andro Dunos, Breakers Revenge, Ganryu et Captain Tomaday et Neo Drift Out qu'on peut donc acheter dans leur version japonaise. Une alternative avec cover US pour chaque jeu est également proposée sur le site, mais la date de sortie n'était pas encore bien claire. Ça tombe bien, PixelHeart vient d'annoncer que c'est en septembre 2021 que l'ensemble des jeux NeoGeo AES pourront être achetés avec leur jaquette américaine. Elles sont forcément moins stylisées que les versions japonaises, mais l'expérience nous a prouvés que sur NeoGeo, ce sont les éditions américaines qui ont pris plus de valeur. Est-ce que ça sera aussi le cas pour les rééditions PixelHeart ? L'avenir nous le dira.