Super-Tennis : un dead stock de 200 exemplaires d'époque mis en vente par PixelHeart

Les bonnes affaires continuent du côté de PixelHeart, qui vient de mettre en vente un dead stock de 200 exemplaires de Super Tennis sur sa boutique en ligne. De la même manière que le F-Zero d'il y a 15 jours, il s'agit bel et bien de copies datant de l'époque, soit en 1992, complètement neuves mais en version italienne. Evidemment, les Ayatollahs de le collection rétro vont crier à l'hérésie car il ne s'agit pas d'une version française ou européenne, mais pour les autres, celles et ceux qui souhaitent avoir un jeu mint vont se ruer dessus. De toutes les façons, à l'heure où l'on écrit ces lignes, il ne reste plus que 124 exemplaires de disponible . D'ici à ce soir, tout sera écoulé, soyez en sûr.







On en profite pour vous rappeler que vous pouvez bénéficier de 15% de réduction avec le code promo "jeuxactupix" et que vous pouvez juger de la qualité du produit en regardant l'unboxing du F-Zero que PixelHeart a commercialisé il y a déjà deux semaines.