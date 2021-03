Neo Geo : tous les jeux de Visco ressortent en cartouche AES, il va falloir casser le PEL !

Depuis que SNK a été racheté par le fond d'investissement chinois en 2015 (l'Arabie Saoudite a investi aussi quelques milliards en février dernier), que la marque a redoré son blason et que les jeux NeoGeo ont à nouveau la côte, nombreux sont les éditeurs à vouloir surfer sur ce revival inattendu. Si Pix'n Love et Limited Run Games proposent depuis un peu plus d'un an des versions Shockbox Neo Geo des jeux SNK dans leur version PS4, Xbox One et Nintendo Switch, c'est au tour d'un nouvel acteur de se lancer sur ce marché bien juteux. PixelHeart vient en effet d'annoncer avoir récupéré l'ensemble des licences de Visco Corporation afin de rééditer l'ensemble des titres qui étaient sortis sur l'ancienne Rolls Royces des machines dans les années 90 Andro Dunos, Breakers Revenge, Captain Tomaday, Ganryu, Bang 2 Busters et Neo Drift Out sont les jeux qui sont concernés, sachant qu'ils seront proposés en version japonaise et américaine. Seul hic, il va falloir être fortuné pour pouvoir se les procurer, puisque chaque jeu affiche un tarif de 399,90€. Un prix certes excessif qui mise sur la nostalgie NeoGeo et rappelle aussi les tarifs pratiqués à l'époque, mais qui se justifie par le fait que la cartouche AES est reproduite à l'identique et parfaitement fonctionnelle. Pour le moment, tous les jeux sont en précommande sauf Bang 2 Busters qui est d'ores et déjà mis en vente. Attention, chaque jeu est limité à 300 exemplaires, livrés avec certificat d'authenticité et la cartouche AES qui va bien.A noter que PixelHeart précise que chacun de ces jeux n’est pas concédé sous licence, conçu, fabriqué, distribué ou approuvé par SNK Corporation. Mais chacun sait que les collectionneurs comme nous sont déjà en train de vérifier l'état du PEL.