Need For Speed Hot Pursuit : un remaster du jeu de 2010 serait en préparation !

Stellar Entertainment, le studio derrière Burnout Paradise Remastered. On n'en sait pas vraiment plus : peut-être s'agira-t-il carrément d'un remake (soyons fous, mais pas trop) et Jeff Grub n'avance aucune date de sortie ni de plateforme, mais il a l'air sûr de son coup. Un casse-croûte en attendant l'arrivée du véritable nouvel opus ?





Oh, yeah. First of all, my bad, Mike. Second, the Burnout Remastered team is doing another one but this time for Need For Speed. I think Hot Pursuit? Have they remade that yet? https://t.co/y0EdzYtgrz — Jeff Grubb (@JeffGrubb) 19 juin 2020



Pour rappel, Need For Speed Hot Pursuit était sorti en 2010 sur PC, PlayStation 3, Xbox 360 et Wii et s'axait sur des courses endiablées dans les montagnes et forêts, flics aux trousses. Le jeu laissait alors de côté le tuning et autres personnalisations bling-bling pour une approche plus viscérale du jeu de chat de la souris : entre nous, c'était franchement réussi.







On s'attendait peut-être tous à voir le nouveau Need For Speed préparé par Criterion Games hier soir, lors de l'EA Play Live, mais à part un premier rendu des véhicules sur PS5 et Xbox Series X dans un petit aparté, nous sommes repartis bredouille. Toutefois, le journaliste de VentureBeat Jeff Grub, maintenant très réputé pour avoir fait leaké la date du reveal PS5 des semaines avant l'officialisation de Sony, se plaît à faire une intéressante déclaration : Electronic Arts préparerait un Need for Speed Hot Pursuit Remastered.Le très chouette jeu de course de Criterion (encore eux) serait ainsi porté par