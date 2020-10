Need For Speed Hot Pursuit : le remaster annoncé la semaine prochaine ?

le

sud-coréen a classifié le jeu le mois dernier avec une date de sortie fixée au 13 novembre. Et si l'on ajoute les dires du journaliste Jeff Grub (VentureBeat), qui fut le premier à évoquer le sujet, ça commence à faire beaucoup.



Donc oui, ça sent plutôt bon et le timing paraît cohérent. Mais tant qu'Electronic Arts - qui, dans le même temps, a enclenché le développement du premier Need For Speed next-gen chez Criterion Games - n'a rien officialisé...





Need For Speed : Hot Pursuit. En effet, Electronic Arts s'est fendu d'un tweet pour le moins énigmatique, qui laisse penser que le jeu pourrait être annoncé la semaine prochaine. En scrutant la plaque d'immatriculation arrière du bolide, on aperçoit l'inscription "510" ; ce que l'on pourrait traduire par "5/10", soit le 5 octobre. Autant vous dire que les fans sont aux aguets, surtout que