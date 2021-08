NBA 2K22 : du gameplay pour la première fois, à 10 jours de la sortie du jeu

Nous sommes à une dizaine de jours de la sortie de NBA 2K22 et pour la première fois, 2K Games dévoile du gameplay de son jeu de basket annuel. Si pour certains titres, on y verrait une défiance, chez Visual Concept, c'est un classique dans le sens où l'on communique très peu sur chaque nouvel épisode. Il faut dire que la série règne sur le monde du basket virtuel sans partage depuis plus d'une décennie, donc en termes de comm', le studio fait un peu de ce qu'il faut. Toujours est-il que ce trailer de gameplay nous permet de reluquer les graphismes toujours plus photo-réalistes et les animations d'un naturel incroyable. Reste à savoir ce que les développeurs ont apporté (et retiré) dans les mécaniques de gameplay cette année. Réponse le 10 septembre prochain.