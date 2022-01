NBA 2K22 célèbre l'année du Tigre avec une Saison 4, trailer et détails

Ma CARRIÈRE propose de nouvelles récompenses de niveau 40, notamment l’animation Jumpshot, un ballon Kintsugi designé par Victor Solomon, une veste universitaire Hunt 4 Glory, un kart Artcamo et une tenue spéciale Hunt 4 Glory, ainsi que la première occasion pour les joueurs qui ont atteint le niveau 40 en quatre Saisons différentes de revendiquer leur statut de Légende. N’hésitez pas à aller découvrir les terrains des affiliations repensés, les nouvelles quêtes et plus encore. MyTEAM offre les premiers défis Signature doubles avec Candace Parker et Dwyane Wade, la nouvelle coach Diamant MyTEAM Candace Parker, la récompense Galaxy Opale Yao Ming niveau 40, le retour de la collection Heat Check et bien plus encore. The W* offre quatre niveaux de récompenses dont le niveau Hall of Fame avec les entraîneurs Becky Hammon et Dawn Staley qui donnent aux joueurs une chance d'améliorer les fondamentaux de leur jeu. Le « First Fridays » de cette Saison propose un certain nombre de morceaux phares d'artistes de Warner Records dont « WATCH ME » de Bktherula, « Black Illuminati (feat. Jadakiss) » de Freddie Gibbs, « Santa Monica Blvd » d'IDK, « Jumpin (feat. Polo G) » de NLE Choppa, « Fast (Motion) » de Saweetie, « Draft Kings » de Fresco Trey, et plus encore. Découvrez les dernières musiques du jeu sur la bande son et au Club 2K.









2K Games et Visual Concepts ont à coeur d'enrichir le contenu de NBA 2K22 avec l'arrivée d'une Saison 4 dont on voit déjà les premiers contours. Tout d'abord, on apprend que son nom, Hunt 4 Glory, se focalise sur l'instinct de tueur de certains joueurs comme Dwyane Wade et Candace Parker, qui ont cette faculté à exploiter l'œil du tigre et donc à le libérer sur les terrains. C'est sur ce postulat que cette Saison 4 rend hommage au Nouvel An Chinois qui va entrer dans l'année du tigre. L'occasion du coup de faire revenir un certain Yao Ming qui fut l'un des piliers des Houston Rockets et qu'on appelait La Muraille de Chine du coup de ses 2m29, mais aussi d'organiser des défis signature avec Candace Parker et Dwyane Wade, de profiter de nouveaux morceaux qui vont s'ajouter à la BO, mais aussi des mises à jour dans les modes Ma CARRIÈRE, MyTEAM et The W*. En voici les détails tels qu'ils sont décrits dans le communiqué de presse :