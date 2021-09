Test NBA 2K22 : les notes dans le monde sont moins bonnes cette année, une déception ?

IGN : 7/10

Hey Poor Player : 7/10

Millenium : 7/10

Gamekult : 7/10

Gamepressure : 9/10

PlayStation Universe : 8/10

Impulse Gamer : 8/10

GamingTrend : 4/10

Sorti le 10 septembre 2021, NBA 2K22 est un titre qui s'est fait attendre. Il faut dire que chaque année, c'est compliqué d'avoir des informations sur le nouvel épisode en cours de production, à tel point que le trailer de gameplay officiel a été diffusé il y a à peine deux semaines. Mais c'est un choix de la part de l'éditeur et du studio Visual Concept que de communiquer aussi tardivement et c'est aussi une habitude que d'envoyer le jeu le jour de sa sortie. Résultat, les tests peinent à tomber et 5 jours après sa sortie, Metacritic ne recense que 7 reviews dans le monde. Même s'il va falloir attendre encore un peu avant d'avoir un avis définitif global, la tendance prouve qu'en 2021, NBA 2K22 est quelque peu sur la pente descendante. Le titre affiche un pénible 71% de moyenne , avec des notes qui virent au rouge avec le 4/10 de GamingTrend, qui reproche au jeu de ne pas être fun à jouer, et bien trop complexe à prendre en mains. Chez IGN, on salue au contraire le gameplay, mais on pointe du doigt des problèmes techniques et les microtransactions. On fera une mise à jour des tests, mais pour le moment, voici les notes obtenues dans le monde