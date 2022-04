NBA 2K22 : la Saison 6 est lancée, voici les ajouts de ce Zero Gravity

Sorti en septembre dernier, NBA 2K22 continue de tracer sa route et annonce la mise en ligne de sa sixième saison (déjà), intitulée "Zero Gravity". Disponible dès aujourd'hui vendredi 8 avril, cette nouvelle mise à jour permet à plusieurs modes de s'étoffer comme "Ma CARRIÈRE", "MyTEAM" et "The W Online". Il ne s'agit pas uniquement de bonus cosmétiques, puisque des événements ont été ajoutés par exemple dans le mode "Ma CARRIÈRE" et ce quelle que soit la plateforme. Chaque version dispose de ses ajouts spécifiques (TKO pour PlayStation 5 ou Xbox Series X|S et Power Up pour PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC), histoire de contenter tout un chacun. Concernant le mode "MyTEAM", on peut désormais profiter des agendas des Playoffs, qui comportent les 20 équipes, des moments basés sur de grandes performances des phases éliminatoires, un Josh Giddey LVL 40 Antimatière, et plus encore.Ce n'est pas tout, car il est aussi possible de jouer pour positionner leurs rosters MyTEAM tout en haut de la liste et collecter 4 000 cartes pour échanger une carte de joueur Dirk Nowitzki Antimatière et recevoir un badge Hall of Fame en remportant les 80 badges du jeu. Enfin, concernant le mode "The W Online", il est de retour pour la 25è saison de la WNBA avec de toutes nouvelles récompenses, comme un nouvel équipement estampillé 2K, un point de badge supplémentaire, et des vêtements inédits. On n'oublie pas de préciser que la Saison 6 permet d'ajouter les Légendes de la WNBA Katie Smith et Cheryl Ford à leurs listes de contacts après avoir atteint le niveau Hall of Fame.