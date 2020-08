NBA 2K21 : un trailer de gameplay sur PS4 et Xbox One

2K Games continue la campagne promotionnelle de NBA 2K21 avec aujourd'hui un tout nouveau trailer de gameplay qui nous fait voir à quoi ressemblera le jeu sur les machines actuelles. On peut y voir de nombreuses stars de la discipline, et quelques jolis gestes techniques. Cette version current gen devrait être celle qui se vendra le mieux, les versions PS5 et Xbox Series X devant sortir plus tard, et à un tarif plus élevé. NBA 2K21 arrivera le 4 septembre prochain sur PC, PS4 et Xbox One, et plus tard sur PS5 et Xbox Series X.