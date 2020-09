NBA 2K21 : la première mise à jour est disponible, voici ce qui change

Alors que NBA 2K21 est disponible depuis à peine deux semaines, Visual Concepts nous dévoile la première mise à jour du jeu, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il va y avoir pléthore de changements. La nouveauté la plus attendue par les joueurs est probablement le système de commandes Pro qui permet de choisir entre un système de tir inédit, ou la mécanique classique basée sur le timing. Pour plus d'infos sur NBA 2K21, on vous suggère d'aller jeter un oeil au test de la rédaction situé à cette adresse.

CHANGELOG

Général

- Système de commandes Pro : nouveau sélecteur visée/timing de tir. Au premier lancement du jeu, vous aurez désormais la possibilité de choisir entre le nouveau système de visée pour commandes Pro, ou la mécanique traditionnelle de timing de tir. Vos paramètres seront mis à jour avec ce choix. Comme toujours, vous pourrez modifier vos préférences de tir à tout moment via ces paramètres.

- Correction de plusieurs problèmes de ralentissement qui pouvaient survenir à l'entrée et à la sortie de différents modes de jeu lors d'une session, ou en cas d'inactivité dans certaines zones.

- La barbe d'Andrew Wiggins a été modifiée pour mieux correspondre à son apparence physique.

Gameplay

- Il est désormais possible d'utiliser le système de visée par commandes Pro avec la jauge de tir désactivée.

- Le point de tir idéal avec les commandes Pro est désormais déterminé par la vitesse à laquelle le joystick est initialement orienté au début du tir. Un coup lent déplacera le point idéal vers la gauche, tandis qu'un coup rapide le déplacera vers la droite, de façon à donner plus de régularité aux joueurs utilisant ce système.

- Le mode Ante Up a été modifié pour utiliser des réglages plus compétitifs et basés sur les compétences.

- Lorsque le paramètre "Analyse du tir" est désactivé, les joueurs et les adversaires ne voient plus les animations de timing excellent (en vert).

- Correction d'un problème de tirs Fadeaway non voulus juste après certains dribbles.

- Le dunk sans élan est plus fiable avec le système de commandes Pro.

- L'indicateur de prise à deux a été désactivé de façon à nettoyer l'interface à l'écran, en réponse aux commentaires de la communauté.

- Il est désormais possible de tirer des Floaters en étant plus éloigné du panier.

- Il faut désormais maintenir la touche en système de commandes Pro pour effectuer des dribbles de Street une fois cet insigne débloqué, ce qui permet d'enchaîner les arrêts avec L2/LT.

- Certaines animations de dribbles ont été nettoyées.

- Correction de quelques bugs de physique du ballon lorsque le timing de tir utilisait le taux de réussite réel du joueur.

- La passe conduisant au panier a été rendue moins efficace de façon à éviter son utilisation abusive.

Ma CARRIÈRE

- Correction d'un ralentissement en Pro Am 3 contre 3 signalé par la communauté.

- Correction d'un ralentissement signalé par certains joueurs à l'entrée et à la sortie des cages.

- Correction d'un problème signalé par certains joueurs, qui perdaient le contrôle de leur personnage Mon JOUEUR en cours de partie.

- Correction d'un problème en mode Mon TERRAIN : le joueur n'était pas en mesure de terminer certains mini-jeux avec certains joueurs NBA contrôlés par l'IA.

- Correction d'un ralentissement qui pouvait survenir au début d'un match en 3 contre 3 en mode Mon TERRAIN.

- Correction d'un problème : le nombre de fans ne grandissait pas comme attendu lors des matchs de Street.

- Correction d'un problème : les chaussures personnalisées n'apparaissaient parfois pas correctement sur les autres joueurs à la plage.

- Correction d'un ralentissement signalé par certains joueurs lors de la transition entre les plages.

- C'est désormais la bonne scène qui est jouée après avoir remporté le championnat universitaire.

Mon ÉQUIPE

- Correction d'un ralentissement qui pouvait survenir si le joueur suivait un agenda expiré.

- Correction d'un problème : la jauge de progression ne montrait pas la progression sur le suivi de l'Agenda.

- Correction de problèmes d'interface lors de l'application et de l'amélioration d'insignes sur les cartes de joueurs.

Mon MG / Ma LIGUE