Mortal Kombat 2 : le film est-il repoussé de 8 mois, au cinéma en 2026 désormais !

Prévu initialement pour octobre 2025, le très attendu Mortal Kombat 2 de Warner Bros change totalement de stratégie et voit sa date de sortie être décalée de 8 mois. Il va désormais attendre le 15 mai 2026 pour pouvoir voir à nouveau des Fatalités sur grand écran. Mais alors, pourquoi ce report ? Et c'est d'autant plus surprenant quand on sait que la première bande-annonce « red band » du film a explosé les compteurs avec 107 millions de vues dans le monde. Mais la raison est simple selon Warner Bros : le mois d’octobre est trop encombré. Aux Etats-Unis, le film devait affronter à la fois le biopic de Bruce Springsteen porté par Jeremy Allen White (Springsteen Deliver Me From Nowhere) et une nouvelle adaptation d’un roman de Colleen Hoover (Regretting You chez Paramount). Pas franchement l’idéal, surtout avec Halloween juste derrière, une période très concurrentielle au box-office. En revanche, mi-mai, c’est jackpot : Warner a déjà testé ce créneau cette année avec Final Destination Bloodlines, qui a signé un record de franchise (51,6 M$ en ouverture, 138,1 M$ aux US et 301 M$ dans le monde).





Côté baston, Mortal Kombat 2 ne fera pas dans la demi-mesure. On retrouvera Karl Urban dans le rôle du mythique Johnny Cage, aux côtés d’Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Josh Lawson, Ludi Lin, Mehcad Brooks, Tati Gabrielle, Lewis Tan, Damon Herriman, mais aussi Chin Han, Tadanobu Asano (Raiden), Joe Taslim (Bi-Han) et le grand Hiroyuki Sanada, de retour en Scorpion. Quant à l’intrigue, attendez-vous à un bain de sang : les champions favoris des fans (avec Johnny Cage enfin de la partie) devront s’affronter dans un combat sans limite contre l’infâme Shao Kahn, qui menace l’existence du royaume Terre. Espérons que cette suite saura nous satisfaire là où le premier épisode de 2020 nous avait un peu refroidi à la moitié du film...







