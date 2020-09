Monster Hunter Stories 2 : le jeu se dévoile dans un bien beau trailer sur Switch

Capcom est décidément en forme cette semaine. Après avoir diffusé un nouveau trailer tape à l'œil de Resident Evil Village puis annoncé Devil May Cry 5 Special Edition sur consoles next-gen, la firme d'Osaka a aujourd'hui dévoilé un tout nouveau Monster Hunter à destination de la Switch nommé Rise : en fait, il y en a même deux volets en préparation puisque le Nintendo Direct Mini a également levé le voile sur Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin, la suite du RPG lancé en 2016 qui misera aussi sur l'accent narratif, et plus précisément sur le thème de l'amitié.En attendant plus de détails et de gameplay, sachez juste que le soft arirvera sur la machine nomade de Big N dans le courant de l'été 2021.