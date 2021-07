Charts France : Monster Hunter Stories 2 prend la tête, Mario Golf disparaît du Top 5

Si l'été est synonyme d'accalmie niveau actu, du côté des ventes en France, ça bouge plutôt pas mal. Pour cette nouvelle semaine de charts dans l'Hexagone, on note de gros changements pour la semaine 27, celle allant du 28 juin au 4 juillet 2021, puisque c'est Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin qui prend la tête du Top 5. Non seulement il permet de déloger Mario Kart 8 Deluxe qui avait repris sa couronne la semaine passée, mais en plus a le luxe de sortir Mario Golf : Super Rush du classement, lui qu'on pensait plus solide que ça. Cela dit, le classement reste assez identique à la semaine passée, avec une dominance totale de la part de Nintendo et de ses jeux Switch.



Sur PC, pas de grands chamboulement par rapport à la semaine 26, puisque Les Sims 4 continue de crâner fièrement, tandis que Farming Simulator bombe le torse en occupant la deuxième et troisième place. Devil May Cry 5 qui avait eu un sursaut inattendu a dégringolé de plusieurs places entre temps. It happens comme on dit. Charts France semaine 25 (du 28 juin au 4 juillet 2021) 1/ Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin (Switch - Capcom) 2/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo) 3/ Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Switch - Nintendo) 4/ Animal Crossing : New Horizons (Switch - Nintendo) 5/ Ring Fit Adventures (Switch - Nintendo) TOP 3 PC 1/ Les Sims 4 (Electronic Arts)

2/ Farming Simulator 19 (Focus Home Interactive) 3/ Farming Simulator 19 : Edition Platinum (Focus Home Interactive)